LOS ANGELES - Aktor Nick Codero meninggal dunia pada 5 Juli 2020 di usia 41 tahun. Bintang Broadway tersebut mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang melawan Covid-19 dan penyakit komplikasi lainnya.

Dikutip dari laman Variety, Senin (6/7/2020), sang istri, Amanda Kloots mengumumkan kabar duka cita di Instagram pribadinya. Kloot mengatakan Codero mulai dirawat di Cedars Sinai Medical Center, Los Angeles sejak Maret 2020.

Cordero dinyatakan positif Covid-19. Sejak saat itu kondisi kesehatannya semakin menurun. Cordero berada di unit perawatan intensif selama lebih dari 90 hari. Ia dikabarkan menderita komplikasi tambahan yakni infeksi paru-paru dan syok septik.

Tak hanya itu, selama dirawat di rumah sakit, pria kelahiran Hamilton tersebut menjalani amputasi kaki dan diberi alat pacu jantung. Kloots belakangan ini memang aktif memberikan kabar terbaru suaminya melalului Insta Story di Instagram.

Baru-baru ini, ia memberi tahu Gayle King bahwa dia kemungkinan akan membutuhkan transplantasi paru-paru ganda jika dia selamat.

Banyak orang menunjukkan dukungan mereka dengan posting dan video menggunakan #WakeUpNick. Cordero juga sempat dinyatakan koma ketika menjalani perawatan media.

Cordero dikenal sebagai bintang broadway setelah perannya dalam Rock of Ages, Bullets Over Broadway dan A Bronx Tale The Musical.

Berkat kepiawainya dalam berakiting pada 2014, ia mendapatkan nominasi Tony dan nominasi Drama Desk untuk perannya sebagai Cheech dalam adaptasi musikal Woody Allen "Bullets Over Broadway."

Cordero meninggalkan seorang istri, yang merupakan mantan Rockette dan penari Radio City, serta putra mereka, Elvis.

(qlh)