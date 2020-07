JAKARTA - Tasya Farasya tengah berbahagia dikaruniai seorang putri cantik. Setelah enam hari, Tasya Farasya pun akhirnya mengumumkan nama putri pertamanya itu.

"Alhamdulillah telah lahir anak kami and its a GIRL makasi semuanya atas doanya . Semoga sehat walafiat selalu dan menjadi anak yang solihah bahagia dunia akhirat makasi banyak semuanya yg ikut doain dan nungguin , nanti kita bercerita bersama yah," ucap tasya Farasya enam hari lalu di laman Instagramnya.

Putrinya lantas diberikan nama yang cantik.

"Maryam eliza khair," tulis Tasya Farasya dilihat, Jumat (3/7/2020).

Tasya Farasya lantas menjelaskan pada publik arti nama anak pertamanya.

"Maryam: mother of Isa A.S holds a singularly exalted place in Islam as the only woman named in the Quran, which refers to her seventy times and explicitly identifies her as the greatest of all women .Eliza: unique; precious; oath of god. Khair : good; blessing ; wealth," tulis Tasya Farasya.

Maryam sendiri adalah nama ibu dari Nabi Isa A.S dan sebagai satu-satunya perempuan yang disebut dalam Al Quran. Eliza berarti unik, berharga, dan Khair memiliki arti berkah dan kekayaan.

(edh)