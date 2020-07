LOS ANGELES - Ellie Goulding tengah bersiap meluncurkan album terbarunya, Brightest Blue. Album teranyar pelantun hits Love Me Like You Do ini direncakan akan dirilis pada 17 Juli 2020.

Yang menarik, sebelum albumnya resmi rilis, Ellie membocorkan kolaborasinya dengan Lauv. Ellie dan Lauv berkolaborasi dalam lagu berjudul Slow Grenade, yang menjadi salah satu single di album Brightest Blue.

Sebelum resmi dirilis, Ellie lebih dulu menggoda para penggemar lewat cuitan di akun Twitter pribadinya tentang kemungkinan berkolaborasi dengan Lauv. Usai membuat fansnya tak sabar, Ellie akhirnya resmi merilis Slow Grenade pada 30 Juni 2020 waktu setempat.

Akhirnya bisa berduet dengan Lauv, Ellie secara gamblang mengekpresikan rasa terima kasihnya kepada pelantun Paris in the Rain tersebut.

“Lagu Slow Grenade kini telah dirilis dan melengkapi album baruku. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk menggunakan suaraku di momen ini dan mengeluarkan rasa tidak takut dalam bermusikku,” tulis Ellie, seperti dikutip Starbiz, Rabu (1/7/2020).

Slow Grenade is out now and completes the EG.0 side of my new record. Thank you for allowing me to use my voice in these moments and bring out the fearlessness in my music. Excited to work with @lauvsongs on this one https://t.co/QwFs3ktlX3 #BrightestBlue July 17 💙x pic.twitter.com/1qfm8eT9PC— Ellie Goulding (@elliegoulding) June 30, 2020