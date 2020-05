LOS ANGELES - Ellie Goulding ternyata punya cara tersendiri untuk menjaga kesehatannya. Penyanyi 33 tahun ini biasa menjalani puasa selama 40 jam.

"Aku menjalankannya dengan sangat aman, dengan makan makanan bernutrisi sehari sebelum dan sesudah puasa," kata Ellie dalam wawancara dengan Mirror, seperti dilansir E! Online, Selasa (19/5/2020).

"Di hari puasa, aku minum cairan elektrolit dan air banyak-banyak, ditambah teh dan kopi. Puasa itu aman dan menguntungkan, kecuali kamu diabetes atau punya masalah kesehatan serius. Aku puasa 40 jam secara bertahap," lanjutnya.

Walau terdengar ekstrem, namun Ellie memastikan jika puasa 40 jamnya aman dan mendapat persetujuan dari rekan dokternya. Ia beralasan jika puasa ini bisa menjadi jalan untuk mengistirahatkan sistem dalam tubuhnya.

"Puasa dari waktu ke waktu adalah cara yang bagus untuk mengistirahatkan sistem pencernaanmu. Ini membantu mengontrol gula darah dan membantu melawan peradangan," jelasnya.

Sayangnya, puasa Ellie tersebut mendapat banyak protes. Tak sedikit yang menyebut jika pelantun Love Me Like You Do itu sengaja membiarkan tubuhnya kelaparan dan memberikan contoh tak baik pada generasi muda.

Menanggapi kritik netizen itu, Ellie menjawab di Twitter, "Aku makan dalam jumlah besar dan olahraga secara reguler. Aku sangat sehat. Aku kadang minum (alkohol), makan apapun yang kuinginkan, dan kemudian puasa sehari dalam seminggu. Aku tak membiarkan diriku kelaparan."

