JAKARTA - Irwan Judojono, suami selebram Ernie sempat marah besar dengan ulah oknum terhadap foto-foto seksi istrinya. Bahkan, dia sampai melarang istrinya yang kini dipanggil Tante Ernie itu bermain Instagram.

Kemarahan Irwan meledak setelah dikirimi link 'unboxing Ernie'. Terlebih, konten itu menggunakan nama keluarga besar di belakang nama Ernie.

"Suamiku sempet awal-awal itu marah, sempat ribu. Dia marah," kata Ernie dalam obrolannya dengan Melaney Ricardo, Kamis 25 Juni 2020.

Akibatnya, Ernie dilarang suaminya bermain Instagram. Suaminya khawatir semakin banyak oknum yang menggunakan foto-foto seksi istrinya untuk hal yang merugikan.

"Ya sudah kamu berhenti, enggak usah main Instagram," kata Ernie mengulang ucapan suaminya.

Larangan itu membuat Ernie sedih. Pasalnya, Instagram sudah jadi hiburannya selama ini. Dia pun membujuk suaminya untuk kembali mengizinkannya main Instagram.

Suaminya pun luluh setelah dia mengatakan akan mengganti nama Instagram-nya menjadi 'my name is Ernie'.

