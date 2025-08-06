Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesibukan Edwin Super Bejo, Sempat Diisukan Jual Roti Kini Umrah Bareng Istri

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |11:54 WIB
Kesibukan Edwin Super Bejo, Sempat Diisukan Jual Roti Kini Umrah Bareng Istri
Edwin Superbejo bareng istri (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Komedian dan presenter, Teuku Edwin alias Edwin Super Bejo, sempat diisukan jual roti pikul setelah sepi job di dunia hiburan Tanah Air selama beberapa tahun belakangan. 

Dalam wawancara eksklusifnya di YouTube Melaney Ricardo, Edwin memang mengakui bahwa popularitasnya menurun hingga membuat kondisi mentalnya terganggu.  

"Gue ngalamin ternyata 'oh dulu itu gue terkena post power syndrome yang membuat gue jadi hancur, down' gara-gara itu, gue sampai menghukum diri gue sendiri," ucap Edwin jelas Edwin Super Bejo dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (4/8/2025). 

Namun, Edwin membantah kondisi tersebut sampai membuatnya harus berjualan roti pikul keliling. 

Adapun video yang sempat viral, diambil ketika dirinya memeriahkan kampanye seorang calon Bupati di daerah Bandung. 

Roda kehidupan pun terus berputar. Edwin yang mulai menjauh dari sorotan kamera, kini memilih jalan hijrah dan lebih fokus pada kehidupan spiritualnya. 

Perubahan ini dilihat dari sederet postingan Edwin di media sosial. Ia bahkan tengah berada di Tanah Suci untuk menjalankan umrah. 

 

Halaman:
1 2
