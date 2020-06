LOS ANGELES - Penyanyi legendaris Michael Jackson telah meninggal dunia sejak 11 tahun lalu, tepatnya pada 25 Juni 2009. Meskipun sudah tiada, nama Michael Jackson masih kerap menjadi perbincangan.

Bahkan, lagu-lagu sang 'King of Pop' masih banyak diputar. Beberapa penyanyi terkenal bahkan meng-cover dan membawakan kembali lagunya. Berikut daftarnya seperti dikutip dari laman KSAT, Jumat (26/6/2020).

1. Beat It oleh Fall Out Boy ft John Mayer

Lagu Beat It dipopulerkan kembali oleh band Fall Out Boy dan John Mayer pada 16 Juni 2009. Bedanya lagunya dibawakan lebih rock. Lagu ini memiliki musik yang semangat dan mengajak seseorang lebih berani.

2. Dirty Diana oleh The Weeknd

Lagu Dirty Diana juga dibawakan kembali oleh The Weeknd yang dirilis pada 2011. Lagu ini menyinggung sekelompok perempuan penonton konser musik yang dengan mudah diajak tidur oleh penyanyi dalam konser yang mereka tonton.

3. Rock with You oleh Jessie J

Pelantun Price Tag ini pernah meng-cover lagu milik Michael Jackson berjudul Rock with You pada 2014. Lagu tersebut berkisah tentang laki-laki yang tengah jatuh cinta dengan seorang wanita dan ingin berdansa semalaman dengan wanita tersebut.

4. The Way You Make Me Feel oleh Bruno Mars

Bruno Mars juga pernah membawakan lagu Michael Jackson berjudul The Way You Make Me Feel dalam sebuah acara pada 2010. Lagu tersebut juga tentang ungkapan perasaan cinta yang dalam.

5. We're Almost There oleh Alicia Keys

Penyanyi Alicia Keys kembali membawakan lagu We're Almost There milik Michael Jackson pada 2009 dalam album The Element of Freedom. Lagu ini mengingatkan seseorang untuk tidak menyerah pada apapun yang tengah diraihnya.