SEOUL - Kim So Eun akan bermain dalam drama terbaru MBC berjudul Can’t be Bothered to Date, But Don’t Want to be Lonely!. Ia akan beradu akting dengan aktor Ji Hyun Woo yang pernah membintangi drama Risky Romance.

Dikutip dari laman Soompi, Kamis (25/6/2020, Kim So Eun dan Ji Hyun Woo menghadiri pembacaan naskah bersama dengan pemain lainnya. Beberapa diantaranya yakni Pask Gun Il, Gongchan B1A4, Son Ji Hyun, Kim San Ho, Cha Soo Yeon, Noh Ji Hoon, Ha Young, Son Ji Hyun,dan Han Ji Wan.

Can’t be Bothered to Date, But Don’t Want to be Lonely! berkisah tentang anak muda yang ingin menjalin hubungan dengan seseorang bahkan tinggal bersama, namun tidak ingin terlalu serius. Mereka menginginkan kebebasan, tapi tak juga ingin kesepian.

Drama MBC ini akan menggambarkan realita yang terjadi di usia 20 hingga 30 tahunan dalam menjalani kehidupan dan cinta.

Ji Hyun Woo akan mengambil peran psikiater menawan Cha Kang Woo. Sementara, Kim So Eun menjadi copy editor lepas Lee Na Eun yang belum berkencan selama empat tahun terakhir. Lee Na Eun akan merepresentasikan wanita di usia dua puluhan dan tiga puluhan. Dia merupakan tipe karakter yang tidak akan menyerah pada mimpinya, meskipun menghadapi kesulitan hidup. Selain dua pemeran utama, drama ini juga dibintangi Park Gun Il, yang akan memerankan teman dekat Lee Na Eun, Kang Hyun Jin. Ia diceritakan akan terlibat dalam cinta segitiga dengan Cha Kang Woo dan Lee Na Eun.

