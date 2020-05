SEOUL - Ji Hyun Woo dan Kim So Eun akan beradu akting lewat drama terbaru MBC, Can’t Be Bothered to Date, But Don’t Want to be Lonely!. Mengutip Soompi, Ji Hyun Woo akan berperan sebagai seorang psikiater bernama Cha Kang Woo.

Cha Kang Woo digambarkan sebagai sosok yang sangat penasaran dengan psikologi manusia, namun takut untuk mengekspresikan ketertarikannya pada orang lain. Kondisi yang dipicu trauma masa lalu itu bahkan membuatnya sulit untuk memulai asmara dengan perempuan.

Namun, rasa trauma itu perlahan menghilang ketika dia bertemu dengan Lee Na Eun (Kim So Eun). Karakter itu diceritakan bekerja sebagai tenaga kontrak di sebuah media cetak. Namun ketika kontraknya tak diperpanjang, dia memutuskan menjadi copy editor paruh waktu.

Kesulitan hidup juga membuat Lee Na Eun melupakan masalah asmara. Dia diketahui tak berpacaran selama 4 tahun hingga akhirnya dia menghuni rumah yang sama dengan Cha Kang Woo.

Mengusung genre romantis, Can't Be Bothered to Date, But Don't Want to be Lonely! akan berkisah tentang anak muda yang hidup bersama di satu rumah. Yang satu ingin berpacaran meski tak mau hubungan yang serius. Lainnya, menginginkan kebebasan hidup namun tak ingin merasa kesepian. Drama ini, menurut Soompi, akan menggambarkan kehidupan nyata anak muda di usia 20-30'an dalam mencari cinta dan masa depan.