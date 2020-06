JAKARTA - Widi Mulia mengunggah percakapan dirinya dengan anak-anak. Percakapan berisi kerinduan mereka ketika sang ayah, Dwi Sasono menjalani rehabilitasi di RSKO.

"Me: Gimana rasanya nggak ada bapak di rumah selama ini?, Den: Kangen banget bu. Aku mau beliin bapak kamera. Karena bapak di rumah sakit ngga ada kamera. Yang di rumah juga kamera bapak udah lama. Kasihan," tulis Widi.

Sementara, sang putra sulung, Dru juga rindu dengan kehadiran sang ayah. Baginya, Dwi adalah ayah terbaik.

"Dru: I miss his jokes. He's the best. Me: Tenang, selesai rehab bapak malah akan lebih lucu, kreatif, seru Dru: Dan lebih responsible. Lalu ibu terdiam mengamini," tulis Widi lagi.

Kemudian di akhir tulisannya, Widi menuliskan keterangan soal foto Dwi yang terakhir kali diambilnya sebelum ditangkap karena kasus narkoba.

"Foto terakhir @dwisasono di tanggal 26 Mei lalu, yang saya ambil pakai kamera lama yang dimaksud Den Bagus," tulis personel B3 itu.

Seperti diketahui, Dwi Sasono ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada 26 Mei 2020. Sang aktor diringkus bersama barang bukti berupa 16 gram ganja.

Kini, Dwi Sasono dipindahkan ke RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), Cibubur, Jakarta Timur pada. Sebelum menjalani rehab, ia menjalani prosedur Covid-19.

