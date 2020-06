SEOUL - Rasa penasaran penggemar BLACKPINK soal akan seperti apa MV How You Like That sedikit terbayar. Rabu (24/6/2020), YG Entertainment akhirnya merilis teaser MV How You Like That.

Video berdurasi 19 detik tersebut dibuka dengan tampilan grand hall serta kobaran api. Iringan musik instrumental orkestra yang megah terdengar di sepanjang teaser.

Adegan selanjutnya, satu per satu personel BLACKPINK muncul. Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa bergantian mengucapkan lirik punch line ‘How you like that’.

Baca Juga:

- Comeback Tinggal Menghitung Hari, BLACKPINK Rilis Poster Credit

- Mulan Jameela Tolak Lamaran Putra Sultan Yogyakarta untuk sang Putri

Jennie, Rose, Jisoo, dan Lisa akan membawakan How You Like That secara langsung untuk pertama kalinya lewat The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Lagu sekaligus MV How You Like That akan dirilis secara resmi pada Jumat, 26 Juni 2020.

Untuk diketahui, BLACKPINK akan memulai rangkaian comeback akbarnya tahun ini dengan merilis How You Like That sebagai lagu pra-rilis. Rangkaian comeback akan berujung pada perilisan full album pertama girlband berisi 4 member itu pada September mendatang.

Hingga berita ini ditulis, cuplikan video klip yang diunggah melalui akun laman Youtube BLACKPINK ini sudah ditonton lebih dari 1,7juta kali.

(LID)