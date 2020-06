JAKARTA - Hubungan Daniel Wenas dan Mikha Tambayong tampaknya masih membekas di hati para penggemar mereka. Betapa tidak, meski sudah berpisah masih banyak netizen yang mengharapkan mereka tetap bersama.

Bahkan, tak sedikit netizen yang kerap membanding-bandingkan sosok kekasih baru Daniel Wenas, Josephine Firmstone dengan sosok Mikha Tambayong.

Dalam sebuah unggahan, Daniel Wenas tampak mengucapkan selamat ulang tahun kepada kekasih barunya. Bukannya mendapatkan kesan positif, netizen justru membanding-bandingkan sosok Mikha Tambayong.

"Happy birthday love, cheers to a new chapter of your life,stay happy and cheerful as always and i'll be here through thick and thin, have a best birthday," tulis Daniel Wenas dalam Instagram miliknya.

"Unfollow ah bukan pacarnya Mikha Tambayong lagi," ucap akun yesi***.

"feel free and dont ever comeback," jawab Daniel Wenas.

"Cakepan mika, sopan mika,manis mika...aduh expextasiku jauh banget," komen akun dunia***.

Melihat respon netizen, Daniel tampak tak kuasa memberikan respon. Ia berharap agar netizen tidak melakukan hal tersebut. "Bisakah kalian berhenti melakukannya? terima kasih," papar Daniel Wenas lagi. "Ini pada belum move on dari mikha wkkwkw padahal cantikan mikhalah," kata akun may***. "Bisakah anda berhenti mengatakannya?" imbuh Daniel lagi.