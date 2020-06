JAKARTA - Cinta Bunga Citra Lestari pada mendiang suaminya Ashraf Sinclair tak luntur ditelan zaman. Belum lama ini, BCL mengunggah ucapan hari ayah untuk Ashraf Sinclair.

Dalam story, Bunga Cintra Lestari memposting foto Ashraf Sinclair dengan anak semata wayangnya, Noah.

"Happy father day, kamu," tulis BCL dalam Instagram Stories miliknya.

BCL menambahkan, bila sosok Ashraf merupakan pahlawan sejati bagi anak mereka.

"You will forever be Noah's hero," tuturnya lagi.

Melihat unggahan tersebut, para netizen pun terlihat baper. Beberapa diataranya tak bisa menyembunyikan rasa sedih melihat unggahan BCL tersebut.

"Mau nangis banget nggak sih rasanya ya Allah," ungkap akun ya***.

"Kok aku yang mewek ini kak bungaaaaa," urai akun tay***.

