JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar menggemparkan netizen usai mengunggah fotonya mengenakan penyangga leher. Rupanya, sulung keluarga Gen Halilintar ini baru saja mengalami cedera.

Peristiwa nahas itu dialami Atta saat melaksanakan persiapan syuting film terbarunya, Ashiap Man. Karena melakukan latihan fisik yang terlalu berat, lehernya cidera hingga mengalami demam.

"Malam mingguku. Doain ya guys. Ternyata ada aja ujian nya," tulis Atta seperti dikutip dari Instagram pada Senin (22/6/2020).

"Latihannn fisik tiap hari, latihan MMA, latihan gym untuk @ashiapmanfilm ternyata enggak mudah. Leherku kecetit uratnya pindah, radang, demam," sambungnya.

Unggahan Atta ini langsung dibanjiri komentar rekan selebriti. Mereka mendukung serta mendoakan calon suami Aurel Hermansyah itu agar segera pulih dari cederanya.

"Gws kak Atta," komentar Desy JKT48

"Waduhhh, Get well soon bro 🙏 TETAP SEMANGAT," doa Marcelino Lefrandt.

"Cepat pulih, Bro," ujar Anji.

