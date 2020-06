JAKARTA - Aurel Hermansyah memanfaatkan peringatan Hari Ayah Sedunia untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Anang Hermansyah. Lewat Instagram, dia mengunggah, foto lawas saat berada dalam gendongan sang ayah.

Bersama foto itu, kekasih YouTuber Atta Halilintar tersebut menuliskan untaian kalimat menyentuh untuk Anang Hermansyah. “Happy Father’s day Ayah terhebat di dunia,” kata Aurel Hermansyah dalam unggahannya, pada 21 Juni silam.

Secara khusus, dia berterima kasih kepada Anang Hermansyah yang selama ini telah membesarkan dan mendidiknya. “Terima kasih sudah mengajarkan banyak hal dalam hidupku,” ungkapnya.

Dalam lanjutan keterangannya, Aurel mengungkapkan, “Terima kasih telah mendidik aku sampai saat ini. Pipi adalah ayah yang hebat. Selalu mendidik anak-anaknya dengan caranya sendiri!”

Pada akhir tulisannya, Aurel mengaku bangga memiliki Anang Hermansyah sebagai ayahnya. Ia kembali berterima kasih kepada sang ayah karena telah menjaganya hingga dewasa.

“Aku bangga banget punya sosok ayah yang sangat hebat dan kuat. Terima kasih telah menjagaku sampai saat ini! ️Sekali lagi, Happy Father’s Day, Pipi. I love you so much (aku sangat mencintaimu)!”*

