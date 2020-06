SEOUL - Sejak merilis lagu terbaru mereka More & More pada tanggal 1 Juni 2020, girlband di bawah naungan JYP entertainment, Twice telah banyak menarik perhatian banyak orang. Once (sapaan untuk fans Twice) telah menunggu mini album baru dan memberikan dukungan sejak video musik More & More.

Selain itu konsep yang dibawakan Twice berbeda dengan comeback mereka sebelumnya, yaitu menggunakan konsep hippie dan memadukannya dengan alam.

Jeongyeon salah satu member Twice mengatakan, "Konsep hippie adalah konsep yang belum pernah dicoba Twice sebelumnya, menciptakan aura yang berani dan bebas. Konsep ini berjalan sangat baik dengan judul lagu kami, dan aku pikir para anggota melakukannya dengan sangat baik menggunakan konsep ini. ”

Busana yang digunakan Twice dalam lagu baru mereka juga tidak kalah menarik perhatian, berikut 7 Inspirasi gaya berbusana Twice lewat lagu More and More.

1. Cat Kuku Kombinasi

Maknae Twice, Tzuyu dari menggunakan nail art yang benar-benar unik yang sangat cocok digunakan dalam konsep musim panas yang cerah. Perpaduan kreatif antara pola dan warna menjadikan kukunya titik fokus dari tampilan sederhana ini.

2. Anting Statement





Nayeon memamerkan memamerkan sepasang anting berbentuk unik dan tentunya pasti sangat keren. Menggunakan anting sebagai penarik perhatian dan membuat semua orang terfokus pada wajahnya.

3. Pastel Make-up

Gaya Chaeyoung Twice dengan menggunakan eyeshadow kuning muda pada bagian atas mata dan sudut bagian mata dalam dengan warna peach yang kontras pada garis bulu mata bawahnya.

4. Pita rambut dan syal Nayeon Twice atau Dahyun Twice menggunakan pita dan syal atau hair scarf rambut. Aksesoris itu semakin menambah manis wajahnya. 5. Sabuk lebar Twice menambahan sabuk lebar ke sundress berpola cerah mereka tentu. Mina Twice menggunakan ikat pinggang berwarna lebih gelap dari sundress yang ia gunakan.

6. Pemerah Pipi

Momo Twice membuktikan bahwa itu adalah cara yang sempurna untuk memberikan tampilan merah merona yang segar. Dengan mengaplikasikan pada blush di pipi, Momo tampil cerah merona. 7. Hair Pieces

Gaya festival dalam konsep video musik More and More begitu terlihat. Personel Twice terlihat unik dan berkarakter menggunakan hair pieces.