JAKARTA - Cinta Laura, Raisa, Citra Kirana, dan Natasha Wilona terpilih mewakili Indonesia menjadi salah satu nominasi The 100 Most Beautiful Faces 2020 versi TC Candler.

Terpilih menjadi salah satu nominasi wanita tercantik di dunia, Cinta Laura mengaku kaget akan pegumuman tersebut.

"Ya off course kaget sih karena aku bilang, dunia ini ada tujuh miliar orang. Kira-kira mungkin ada 3,5 miliar perempuan karena setengahnya kan perempuan. Dari banyak orang itu aku masik nominasi ya sesuatu yang spesial banget aku cuma bisa terima kasih sama orang yang support aku karena mereka aku masuk nominasi juga," kata Cinta Laura.

Tak hanya kaget, Cinta Laura juga mengaku senang meski menurut pendapatnya kecantikan adalah sebuah hal yang subjektif.

"Seneng, dan gimana ya aku ngerasa kecantikan kan subjektif ya, mungkin ada orang yang anggap aku jelek, ada orang yang anggap biasa aja, ada yang anggap aku cantik. Senang, bersyukur, tapi aku tahu banyak orang yang sangat cantik di luar sana yang mungkin belum terekspos," kata Cinta Laura.

"Senang, bahagia tapi ya gimana ya, i dont know how to react it, seneng aja, seneng karena aku tahu banyak perempuan cantik di dunia ini, untuk mereka pilih aku atau mungkin untuk audiens pilih aku itu sesuatu yang spesial sekali," sambung Cinta Laura.

Cinta Laura juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kecantikan bukan segalanya melainkan personality dan atittude yang lebih penting.

"Tapi mudah-mudahan perempuan muda di luar sana tahu bahwa jangan hanya mikirin cantik aja harus selau punya personality yang baik juga dan harus mengasah otak kita, jadi kita punya brain, beauty and behaviour," tutup Cinta Laura.

(edh)