TIDAK hanya langsung turun ikut dalam demo menyuarakan pesan antirasisme dalam gerakan Black Lives Matter, para selebriti dunia juga banyak memberikan sumbangan.

Setelah BTS yang menyumbang USD1 juta atau Rp14,1 miliar, kini bertambah lagi daftar selebriti dunia yang memberikan donasi terkait gerakan Black Lives Matter (BLM).

Seperti dikutip Hollywoodlife, Kamis (11/6/2020), aktor terkenal John Cena dikabarkan baru saja mendonasikan USD1 juta untuk gerakan BLM, sebagai bagian dari gerakan viral #MatchedAMillion yang diinisiasi oleh BTS dan para penggemarnya, yang sebelumnya telah berhasil mengumpulkan total donasi hingga USD2 juta.

Very happy to join #BTSARMY in efforts to match @BTS_twt tremendous donation #ARMYMatch1M