JAKARTA - Musisi senior Benny Likumahuwa meninggal dunia di usia 73 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para kerabat dan fansnya.

Mengaku nge-fans, pengamat musik Bens Leo menilai Benny sebagai sosok yang humoris dan tidak sombong.

"Meski berbakat dan terkenal, Benny Likumahuwa orangnya sangat humoris," ungkap Bens Leo ketika dihubungi Okezone, Selasa (9/6/2020).

Sifat humoris dan tidak sombong itu, lanjut Bens, juga diturunkan ke anak-anaknya, yakni Barry Likumahuwa dan Jilly Likumahuwa.

"Saya juga penggemar Barry karena talentanya yang luar biasa. Anak-anak Benny juga humoris dan tidak sombong," lanjut Bens.

Benny Likumahuwa merupakan personel The Rollies. Musisi senior ini mendapatkan banyak penghargaan semasa hidupnya.

Dua di antaranya adalah The Most Dedicated Indonesian Jazz Artist oleh Java Jazz Festival pada 2009, dan Penghargaan dari Ambon Jazz Plus pada 2009.

(qlh)