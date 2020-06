JAKARTA - Benny Likumahuwa merupakan sosok musisi senior yang bergelut di musik jazz. Mengutip berbagai sumber, ia bergabung dengan The Rollies pada 1968.

Ia diketahui banyak berpartisipasi dalam festival Jazz. Seperti The Singapore Jazz Festival pada 1986, The Jakarta Jazz Festival pada 1988, The North Sea Jazz Festival pada 1990 di Belanda, The Asean Jazz Festival di Kuala Lumpur pada 1992, dan Malaysia Jazz Festival pada 1994.

Kemudian pada 1997, ia juga dikabarkan mengisi beberapa festival jazz di Eropa. Seperti The International Dixe Land Festival di Dresden, Jerman dan The North Sea Jazz Festival di Belanda.

Hingga kini, Benny diketahui masih aktif bermusik. Bahkan ia juga berprofesi sebagai guru musik di Farabi, sekolah musik yang dibangun olehnya dan Jack serta Indra Lesmana.

Selain menjadi guru musik, ia juga sempat berkarir sebagai Kepala Institut Musik Indonesia (IMI) pada 2001, dan Kepala sekolah musik Gladiresik Music Lab pada 2006.

Sementara itu, ia juga memiliki seorang anak yang mewarisi darah musisi bernama Barry Likumahuwa. Putranya itu kini menjadi salah satu musisi jazz yang berspesialisasi pada alat musik bass.

(edh)