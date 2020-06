CALIFORNIA - Mantan petarung UFC Tito Ortiz melayangkan tantangan kepada mantan pegulat WWE Dwayne Johnson alias ‘The Rock’. Tantangan itu dilayangkan karena Tito kesal atas kritikan The Rock terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kritikan itu diungkapkan The Rock dalam sebuah video. Aktor di film Jumanji itu menganggap Trump lambat menangani kerusuhan di AS pascatewasnya George Floyd. Komentar The Rock memunculkan tren media sosial di Negeri Paman Sam, yakni “Dimana Anda Trump?’.

Tito sang mantan juara leight heavyweight UFC itu kemudian mengajak The Rock bertarung. Ajakan itu disampaikannya dalam sebuah video yang diunggah ke akun Twitter.

“Kalian tahu saya penggemar berat The Rock. Beberapa hari yang lalu dia berkata di mana Presiden. Dwayne, apa yang Anda lakukan untuk kota Anda? Saya berada sembilan jam untuk mempertahankan kota saya,” kata Ortiz dikutip BJPENN.

“Saya mengajak Anda bertarung. Termasuk kalian para selebritas yang hanya berbicara di media sosial. Anda membiarkan kota Anda hancur karena demonstrasi? Memalukan. Kami melihat Anda bagian dari agenda. Dan agendanya bukan mengurus negara ini,” ujarnya.

Ortiz merupakan petarung MMA yang disegani pada masanya.

Sebelum menantang The Rock, Ortiz juga sudah melemparkan tawaran bertarung kepada petinju legendaris Mike Tyson yang berencana untuk kembali dari masa pensiun demi melakoni duel amal.

