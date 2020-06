SEOUL - Film konser Eyes On Me dari IZ*ONE memang belum tayang di bioskop. Namun begitu, proyek itu diprediksi akan menjadi film yang paling banyak ditonton pada pekan perdana penayangannya minggu ini.

Berdasarkan data Dewan Film Korea, penjualan tiket Eyes On Me yang akan mulai debut pada 10 Juni mendatang, sudah melewati capaian The Aeronauts (film terbaru aktor Eddie Redmayne) dan film baru Song Ji Hyo, Intruder.

Rata-rata penjualan tiket Eyes On Me menurut Dewan Film Korea mencapai 11.912 reservasi atas sekitar 28,6 persen dari komposisi penjualan tiket film keseluruhan di Negeri Ginseng tersebut. Sementara Intruder, hanya di angka 22,9 persen.

Sementara berdasarkan data CGV Cinemas sebagai jaringan bioskop terbesar di Korea Selatan, penjualan tiket film itu pada 7 Juni silam sudah mencapai 26,3 persen. Hingga berita ini diturunkan, menurut Koreaboo, tiket film konser Eyes On Me sudah ludes terjual.

Film konser tersebut, awalnya dijadwalkan tayang pada November 2019. Namun karena skandal voting Produce 101, peluncuran film itu pun ditunda. Perilisan film itu kembali harus terhenti setelah pandemi Corona merebak di Korea Selatan.

Lewat film Eyes On Me, penggemar akan bisa melihat kegiatan para personel IZ*ONE saat menjalani tur asia 'Eyes On Me'. Sementara itu, film Intruder telah mengumpulkan 50.411 penonton hanya dalam 1 hari penayangannya, pada 4 Juni 2020. Angka itu terbilang menjanjikan, setelah Korea Selatan membuka kembali bioskop sejak pandemi Corona pada Februari silam. Selain di negeri asalnya, Intruder juga akan dirilis di 26 negara lainnya. Film Intruder berkisah tentang Yoo Jin, seorang perempuan yang dilaporkan menghilang selama 25 tahun oleh keluarganya. Namun ketika dia kembali ke keluarganya, sang kakak mulai mencurigai ada hal tak wajar padanya.*