JAKARTA - Pasangan Rezky Aditya dan Citra Kirana tengah berbahagia lantaran Citra Kirana tengah mengandung dan memasuki pekan ke-25.

Seperti halnya ibu hamil lainnya, Citra Kirana juga merasakan "ngidam" dan ingin menikmati sesuatu yang spesial. Citra Kirana meminta kepada Rezky Aditya agar keinginannya saat ngidam dipenuhi.

"Aku mau nasi uduk Kebon Kacang tapi aku maunya makan di sana. Boleh enggak, ya?" ucap Citra Kirana kepada Rezky Aditya.

Baca Juga: Hamil, Citra Kirana Tetap Jalani Puasa

Alih-alih bingung akan permintaan sang istri, Rezky Aditya justru langsung terlihat bahagia. Ia seolah sudah menunggu momen saat Citra Kirana punya keinginan selama hamil.

"Ya ampun guys you know what, i'm so happy Citra tiba-tiba ngidam nasi uduk Kebon Kacang katanya. Tapi dia maunya makannya di tempatnya. Ya udah oke, sebagai suami let's go kita pergi," tutur Rezky Aditya.

Namun dengan kondisi pandemi saat ini, Rezky Aditya lantas mengingatkan pada istrinya bahwa ada kemungkinan tidak bisa untuk makan di tempat.

"Tapi tolong ya kalau tiba-tiba kita enggak boleh makan di sana jangan maksa ya. Karena kita enggak tahu boleh atau enggak makan di sana," katanya.

(edh)