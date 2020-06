JAKARTA - Satu tahun menjalani pernikahan dengan Paris Chong, Rahma Azhari memposting momen akad pernikahan yang dijalaninya.

Rahma Azhari mengunggah momen ketika proses akad dengan Paris Chong.

"'I love you - I am at rest with you - I have come home.'-Dorothy L. Sayers. ps: I love doing life with you, happy anniversary! #akad #syawal1440H," tulisnya.

Dalam unggahannya, Rahma Azhari dan Paris Chong memakai pakaian serba putih. Ada juga momen saat mereka berpelukan.

Para netizen pun memberikan komentar atas unggahan Rahma Azhari. Tak hanya netizen, beberapa artis tanah air juga mendoakan Rahma Azhari.

"Happy for u till," komen Ivan Gunawan.

"Sweet banget ini happy aniv kaaak langgeng til jannah aminn, minal aidin walfaidzin juga kak miss u," sahut akun @xxviidn.

Rahma Azhari pernah menikah dengan Alfay Rauf Diah, namun bercerai pada 13 Februari 2008.

(edh)