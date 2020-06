JAKARTA - Twenty One Pilots belum lama ini merilis music video lirik Level of Concern. Dimana video tersebut merupakan karya animator Indonesia, Pinot Wahyu Ichwandardi.

Dijelaskan oleh Twenty One Pilots di laman Twitter mereka bagaimana perjuangan Pinot membuat video lirik memakai komputer Macintosh keluaran lama.

“Animasinya dibuat dengan komputer Macintosh dari era 80-an oleh @pinot,” bunyi keterangan Twenty One Pilots, dikutip Okezone, Rabu (3/6/2020).

Tak cukup sampai disitu, Twenty One Pilots juga memperlihatkan momen dimana Pinot melibatkan seluruh anggota keluarganya dalam proyek pembuatan video lirik. Menurut Pinot, kegiatan itu sangat membantu dalam mengisi waktu luang selama pembatasan aktivitas imbas pandemi Covid-19.

“Hari lain di masa isolasi, dimana seluruh anggota keluarga membuat ulang video dengan mesin Macintosh lama. @twentyonepilots meminta kami membuat lirik video untuk single mereka, Love of Concern,” cuitnya.

Single Level of Concern sendiri sejatinya sudah dirilis oleh Twenty One Pilots sejak 9 April 2020. Namun video lirik buatan Pinot tetap mendapat sambutan positif dari penggemar Twenty One Pilots lantaran proses pembuatannya menggunakan teknologi lama serta melibatkan keluarga.

