LOS ANGELES - Isu rasial kini tengah merundung Amerika Serikat. Meski isu tersebut tengah ramai, namun seorang penulis lagu berkulit hitam Nija Charles (22 tahun) berhasil menorehkan prestasi yang sangat membanggakan membanggakan.

Nija Charles mengukuhkan namanya pada Bilboard Top 100 lewat karyanya yang berjudul 'Rain on Me'. Lagu yang dia tulis untuk single kedua Lady Gaga dengan Ariana Grande itu menduduki posisi pertama di tangga lagu tersebut.

Rain on Me berhasil menggeser posisi Savage yang merupakan kolaborasi dari Megan Thee Stallion featuring Beyonce, Rockstar milik DaBaby ft Roddy Ricch, serta Blinding Light dari The Weeknd.

Wow. My first #1. This record means so much to me because this is a POP record. Me being a black woman, people sometimes try to pigeonhole me thinking I’m just an “urban writer.” So I want to thank you @ladygaga, @arianagrande & for showing people I’m more than what they expect. pic.twitter.com/fCuTmMPpa4— Nij (@amnija_) June 1, 2020