JAKARTA - Teman artis banyak yang memberikan dukungan moril untuk Dwi Sasono yang ditangkap atas kepemilikan narkotika, jenis ganja. Lukman Sardi, salah satu sahabat yang memberikan dukungan tersebut.

Lukman Sardi dalam akun Instagram mengunggah "Perjalanan hidup memang misteri. Ada kebenaran ada kesalahan yang dibuat sebagai manusia, apa yang benar harus dilanjutkan dan sebuah kesalahan adalah pelajaran berharga. Lo @dwisasono adalah sahabat yang sangat baik buat gue. Ayah dan suami yang luar biasa," jelas Lukman Sardi.

Menurut Lukman Sardi, ini adalah perjalanan berharga yang harus dipetik untuk Dwi Sasono. Lukman Sardipun turut memberikan dukungan semangat untuk istri Dwi Sasono, Widi Mulia.

"Be strong bro and ini adalah sebuah perjalanan hidup yang harus dihadapi dan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita semua. Berdoa pada-Nya adalah sumber kekuatan, love you bro. Peluk erat untuk @widimulia dan anak-anak 🙏❤," sambung Lukman Sardi.

Dwi Sasono ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada 26 Mei 2020. Dari hasil penangkapan Dwi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 16 gram narkotika jenis ganja. Atas perbuatannya, Dwi Sasono dikenakan Pasal 114 subsider 111 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara.