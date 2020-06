JAKARTA - Dwi Sasono ditangkap tim Polres Jakarta Selatan atas kepemilikan ganja seberat 16 gram. Penangkapan Dwi Sasono pun menyita perhatian publik termasuk dari teman sejawat.

Tora Sudiro, salah satu sahabat artis yang turut berduka atas penangkapan Dwi Sasono. Dalam unggahannya, Tora memberikan semangat untuk Dwi Sasono. Penangkapan ini tak mengubah pandangan Tora kepada Dwi, bahwa dirinya adalah orang baik.

"Be strong mas tresno (@dwisasono) kita semua tahu lu orang baik🙏🙏. Semoga masalahnya cepat selesai 🙏🙏🙏," ujar Tora Sudiro.

Tak hanya Dwi, Tora Sudiro juga memberikan semangat kepada Widi Mulia, istri Dwi Sasono. "Be strong bu @widimulia and kids We Love You ❤️❤️❤️ #dwibaik #tetapidola," tutup Tora Sudiro.

Seperti diketahui Dwi Sasono ditangkap atas kasus narkotika. Sang aktor ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada 26 Mei 2020.

