JAKARTA - Kebahagiaan rumah tangga Ammar Zoni dan Irish Bella banyak dibumbui dengan berbagai cerita, mulai dari proses berkenalan hingga kini mereka berbahagia sebagai pasangan rumah tangga.

Irish Bella lantas mengungkapkan cerita bagaimana dirinya memilih Ammar Zoni sebagai pasangan hidupnya. Padahal, awalnya dirinya tidak saling jatuh cinta dengan Ammar Zoni.

"Kita juga pada awalnya, enggak sama-sama jatuh cinta ya gitu. Pas memutuskan menikah tuh lebih kayak, oh mungkin dia adalah jawaban dari doa-doa gue karena gue curhat sama dia kan," terang Iris Bella saat ngobrol dengan Daniel Mananta di vhannel youtube.

Padahal, Ammar Zoni pernah terandung kasus narkoba. Namun, Irish Bella punya alasan tersendiri untuk memilih Ammar Zoni sebagai pemimpin rumah tangganya.

"Karena gue sih sudah lama ya kayak pengin menikah gitu, karena ya pengin lebih dewasa lah, and than gue ngerasa kalau gue enggak bisa dewasa sendiri harus ada kayak nuntun gitu. Ada yang ngasih tau gitu dan kalau misalnya pacar kan nggak mungkin dong is not enough gitu kan, untuk bisa lebih dewasa yang pasti harus menikah secara agama, kita juga menikah itu adalah menyempurnakan ibadah, pokoknya kasih petunjuk-petunjuk, gue pengin menikah, gue pengin cari suami", jelas Irish Bella kepada Daniel Mananta.

Irish Bella juga mengungkapkan bila saat itu, dirinya ingin hijrah dan memperbaiki jalan hidupnya, begitu pula dengan Ammar Zoni.

Sama-sama punya keinginan untuk berhijrah, akhirnya Irish Bella mantap memilih Ammar Zoni untuk menikah. "Oh gue nggak mau-mau main lagi, gue pengin serius, gue pengin hijrah, pengin ke arah yang lebih bener. Karena gue pasti, lo denger juga lah masa lalu, gue juga kan banyak lah, lo juga gue tahu masa lalu lo banyak gitu. Dia pun sama posisinya gitu, sama-sama kepengin hijrah juga," lanjut Irish Bella. "Entah kenapa kita semua dimudahin gitu. Jadi kita percaya kayaknya ini adalah tanda dari Tuhan bahwa dia adalah jodoh gue gitu", tutup Irish Bella.