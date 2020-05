JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari tak kuasa menahan rindunya pada sang suami, almarhum Ashraf Sinclair. Hal itu terlihat dalam unggahan Bunga di Instagramnya.

Bunga mengunggah foto Ashraf semasa hidup dengan pose yang jenaka. Dia tampak menggigit kuas cat dan tangannya berlumur berbagai warna.

Bersama dengan foto itu, Bunga menuliskan ungkapan kerinduan pada sang suami dengan kalimat singkat dan menyayat hati. "Hey You, I miss you. Each and everyday (Hei kamu, aku merindukanmu setiap hari)" tulis Bunga, dikutip dari Instagram pada Jumat (29/5/2020).

Baca Juga:

- Lebaran Perdana BCL Tanpa Ashraf Sinclair

- Alasan Zaskia Adya Mecca Sempat Ingin Menggugurkan Kandungan

Unggahan itu langsung menuai beragam komentar dari rekan selebritinya. Mereka juga turut merindukan Ashraf dan mendoakannya.

"Al Fatihah," komentar Ayu Dewi.

"You both are always in my prayers (Kalian berdua selalu dalam doaku)," kata Nur Fazura, aktris asal Malaysia.

"I Miss him so much (Aku sangat merindukannya)," ungkap Vidi Aldiano.

Ashraf Sinclair meninggal pada 18 Februari 2020 akibat serangan jantung. Pada hari yang sama, mendiang dikebumikan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

(LID)