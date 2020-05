JAKARTA - Dian Sastrowardoyo mengungkapkan rasa rindu akan bulan Ramadhan. Di akun Instagram miliknya, Dian Sastro mengunggah foto sajadah, disinyalir usai beribadah, dengan caption ungkapan kerindungan akan Ramadhan.

Bagi Dian Sastro Ramadhan kali ini pergi begitu cepat. Ia pun bertanya kepada followersnya apakah juga merasakan rasa rindu dengan Ramadhan meski Syawal baru berjalan enam hari.

"When you miss something that isn't there anymore. Why did it go so fast. Siapa yang udah kangen sama bulan Ramadhan?," caption unggahan Dian Sastro.

Unggahan ini pun ditanggapi oleh followers-nya di Instagram. Banyak komentar senada yang mengungkapkan rasa rindu dengan Ramadhan.

"Berasanya banget saat adzan maghrib. Suasanya kekeluargaan hangat terasa saat buka puasa. Denger adzan langsung pada nyerbu ruang mkn. Adk2 pada rebutan mkanan,tawa,canda semua hangat terasa saat berbuka puasa," komentar akun Sangpemimpi182.

