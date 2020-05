View this post on Instagram

Sempet nggak percaya punya baby lagi. Dipegangiiiiin mulu tangannya. Kalau dulu punya bayi pusing krn musti begadang, kalau sekarang malah nggak bisa bobo liatin mukanya terus. Apalagi kalau tiba2 liat senyum manisnya, hati meleleh kyk keju mozarella diatas pizza. Nggak percaya? Geser coba fotonya! πŸ'ΆπŸ»πŸ'‹