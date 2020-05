View this post on Instagram

Aku mau cerita sedikittt yaa guyss,jadi ceritanyaa tuhhh aku waktu ituu pernah bilang mau beli mobil lagii buat shooting2. Aku juga sama sekali gak minta sama egaa sama sekaliiii,aku tuhh niatnya mau ngumpulin uang aja duluuu dan aku juga belum tauu mau beli apaa karna masih rencana doanggg. Terus ega tuhh sering bilang yaudah dehhh aku beliin ajaaa,aku bilang apaan sii gak usahhh,terus dia tuhh suka ngeselin gitu dehhh. Eehhh tiba2 dia bilangg,dia punya kejutan buat akuu untuk lebaran . Ternayataa siang2 ada mobil datenggg,aku kira kan juga yaudahh mobil egaaa. Eehhh ternyataa dia bilangg mobil buat akuu buat THR . Jujurrr speechless bangettt. Sumpahhh seneng bangettt tapi aku gak enakk apalagi aku juga belum nikahh. Sumpahhh baikkk bangettt berlebihan dia orangnya,walaupun suka ngeselinnn. Tapi ku senanggg dan bahagiaaa mmmmwwwwaaaahhhhh