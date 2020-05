JAKARTA - Tania Nadira menyambut kelahiran anak ketiga atau yang pertama dari pernikahannya dengan Abdullah Alwi. Momen bahagia itu Tania bagikan lewat Instagram Stories dengan menampilkan ulang postingan beberapa kerabat.

Dikutip Okezone dari akun Instagram Tania, Rabu (27/5/2020), diketahui bahwa anak pertama mantan istri Tommy Kurniawan dengan Abdullah Alwi berjenis kelamin perempuan.

"Dear @tanianadiraa, selamat atas kelahiran putri cantiknya. Gemas banget, @abdullalwi versi cewek. Semoga jadi anak sholehah," ujar akun @hafienahaddad.

Diketahui juga lewat postingan Tania Nadira, bayi perempuan tersebut diberi nama Mikayla. Sebab terdapat salah satu kerabat yang menyebut nama sang bayi saat membagikan momen bahagia itu.

"Mabrook on your baby girl @abdullalwi and @tanianadiraa. Can't wait to meet baby Mikayla," bunyi keterangan dalam akun Fatima Abuthalib Almuhdar.

Tania Nadira sebelumnya sudah dikaruniai dua anak dari pernikahan dengan Tommy Kurniawan. Sayang, rumah tangga yang dibina sejak 2011 bertahan enam tahun setelah keduanya sepakat cerai di 2017.

