SEOUL - Aktor muda Kim Dong Hee boleh jadi belum lama di industri akting Korea. Meski begitu, drama-drama yang dibintanginya terbilang selalu sukses besar.

Debut di web-series A-Teen, Kim Dong Hee kemudian membintangi SKY Castle, serial yang sempat menjadi drama dengan rating tertinggi di sepanjang sejarah TV kabel Korea (sebelum dikalahkan The World of the Married).

Setelah itu, Kim Dong Hee menjadi salah satu karakter yang paling mencuri perhatian di drama Itaewon Class. Terakhir, Kim Dong Hee menjadi pemeran utama di drama Netflix, Extracurricular.

Empat drama Kim Dong Hee tersebut menuai sukses besar. Ditanya rahasia mengapa drama-drama yang dibintanginya menjadi hits, Kim Dong Hee menjadi bingung.

"Jujur, aku sendiri juga bingung dengan rahasiaku. Aku tidak tahu apakah aku sangat beruntung atau aku punya insting yang bagus," kata Kim Dong Hee seperti dikutip dari Soompi, Jumat (22/5/2020).

"Aku tidak membintangi sebuah drama yang akan berujung bagus. Harus ada sesuatu yang menarikku pada drama tersebut," lanjutnya.

Ada hal yang harus ditemukan Kim Dong Hee dalam sebuah proyek proyek akting sebelum ia membintanginya. "Aku harus berpikir, 'Ini adalah sesuatu yang ingin kutantang.' Aku tidak berpikir bahwa itu karena aku punya penilaian yang bagus dalam menilai skenario," pungkasnya.

