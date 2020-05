JAKARTA - Berada di rumah selama masa pandemi membuat kegiatan Nagita Slavina bertambah, yaitu menyaksikan drama Korea di rumahnya.

Nagita pun sesekali tepergok menangis kala menyaksikan drama sedih seperti Crash Landing On You. Selain itu, Nagita juga terlihat terpesona dengan kegantengan aktor-aktor Korea.

Setelah Hyun Bin di Crash Landing On You, kini Nagita Slavina tengah mengidolakan Lee Min Ho yang tampil dalam serial drama The King: Eternal Monarch. Istri Raffi Ahmad ini tampaknya tak bisa menahan kekagumannya pada Lee Min Ho.

Baca Juga: Sahur Bareng, Paula Verhoeven Belajar Masak dari Nagita Slavina

"Aku lagi nonton (drama) Lee Min Ho yang baru. Dia ganteng banget di situ, oh my God. Seru banget ya," ujar Nagita Slavina dalam sebuah video instagram di akun @shopatmasari.

Meskipun begitu, Nagita memilih untuk menahan diri kala menyaksikan drama Korea. Ia memilih untuk menunggu hingga semua episodenya keluar sehingga bisa lebih leluasa menonton tanpa menunggu.

"Karena itu belum banyak episodenya, jadi aku tahan-tahan dulu nontonnya biar langsung. Aku enggak suka nunggu lama-lama. Aku baru sampai episode tiga terus aku tahan dulu sampai banyak," katanya. Selain itu Nagita juga mempelajari bagaimana para artis Korea berdandan sehingga ia mengaplikasikannya pada dirinya yang membuatnya masih terlihat menarik hingga saat ini. "Aku kan suka nonton YouTube beauty vlogger dari Korea yang aku subscribe terus aku suka lihat, 'oh bagus, nanti cobain, cari (produknya).' Apalagi terakhir kemarin ke Korea tuh aku cari brand-brand yang baru, yang seru," tutup Nagita Slavina.