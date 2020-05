JAKARTA - Ririn Ekawati turut melakukan kegiatan di rumah saja selama masa wabah corona saat ini. Salah satu kegiatan yang dilakukannya selama masa pandemi ini adalah melakukan sesi pemotretan di rumahnya.

Tak tanggung-tanggung, Ririn melakukan sesi pemotretan dari atap rumahnya. Sebagai seorang model, Ririn tak merasa canggung melakukan pemotretan dari atap rumahnya.

"Has made 2020 a year to remember, Banyak Hal Yang terjadi tidak seperti di tahun lainnya...Semuanya di lakukan dirumah. Oh salah satunya naik ke genteng rumah untuk photo pun di lakukan πŸ˜†," tulis Ririn Ekawati.

"Yaaa seru... aku yang naik,yang lain ikut deg2an liatnya πŸ‘€πŸ‘€πŸ‘€Tenanggg, Aman Alhamdulillah 😊," tambahnya.

Kolom komentar pun ramai dipenuhi para netizen. Salah satunya adalah Artika Sari Devi yang juga merupakan sahabat Ririn.

"Definisi bidadari turun dari genteng πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ˜‚β€οΈβ€οΈβ€οΈ," tulisnya di kolom komentar.

Ririn Ekawati mengaku mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman baru selama masa pandemi Corona.

"Quality time bersama keluarga yang paling penting.Belajar bersyukur lebih banyak,mengurangi mengeluh lebih baik.Itu baru sebagian kecil yg di pelajari di tahun ini...," pungkasnya.

