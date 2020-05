LOS ANGELES - Pebasket LeBron James dan aktor Adam Sandler siap bekerjasama dalam sebuah project film streaming. Mereka akan menggarap sebuah film bertema basket dengan judul Hustle.

Nantinya, Adam Sandler akan menjadi pemeran utama film tersebut sedangkan LeBron James akan bertindak sebagai produser.

Dilansir The Hollywood Reporter, Selasa (19/5/2020), Jeremiah Zagar ditunjuk untuk menjadi sutradara film tersebut. Sebelumnya, Jeremiah terbilang sukses menggarap 'We the Animals'.

Film 'Hustle' sendiri menceritakan seorang pencari bakat pemain basket yang diperankan oleh Adam Sandler.

Adam Sandler diceritakan dipecat lantaran melakukan sesuatu yang tidak adil.

Adam Sandler kemudian memutuskan untuk membawa pemain pantauannya ke Amerika Serikat demi menembus NBA. Taylor Materne dan Will Fetters menjadi penulis naskah untuk film tersebut.

(edh)