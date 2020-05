JAKARTA - Sosok Dita Karang kini menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. Pasalnya, ia merupakan member girlband K-Pop SECRET NUMBER asal Indonesia.

Keinginan Dita sebagai idol K-Pop rupanya sudah tertanam sejak dini. Hal ini terungkap saat sesi wawancaranya dalam showcase single 'What Dis?' pada 19 Mei 2020.

Perempuan asal Yogyakarta itu mengaku menggemari girlband 2NE1 sejak duduk di bangku SMP. Aksi para membernya, Darra, CL, Park Bom, dan Minzy ternyata menginsprasinya menjadi idol K-Pop.

"Saat aku SMP di Indonesia, aku banyak mengcover 2NE1. Aku mulai menggemari K-Pop sejak saat itu dan ingin berada di panggung setiap saat," ujar Dita, dikutip dari saluran YouTube The Star, Rabu (20/5/2020).

Untuk merealisasikan impiannya, Dita pun memilih berkuliah di The American Musical and Drama Academy di New York dan memilih jurusan dance theatre.

"Jadi aku berkuliah di New york dan memilih dance academy karena aku suka K-Pop," pungkasnya.

Kini Dita ditunjuk sebagai main dancer di SECRET NUMBER. Girlband asuhan Vine Entertainment itu juga beranggotakan empat member lainnya, yakni Denise, Jinny, Lea, dan Soodam.

