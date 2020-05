LOS ANGELES - Aktris Ugly Betty, America Ferrera mengumumkan kelahiran anak keduanya bersama Ryan Piers Williams. Kabar bahagia itu dibagikan sang aktris lewat unggahannya di Instagram, pada 10 Mei 2020.

Ferrera mengunggah foto sang putri yang sedang menggenggam ibu jarinya. “Lucia Marisol Williams. Lahir pada 4 Mei 2020 untuk memberikanku pelukan dan ciuman di Hari Ibu,” ungkapnya dalam unggahan tersebut.

Aktris 36 tahun itu kemudian mengungkapkan rasa bahagia atas kelahiran putrinya tersebut. “Mama, Dada, dan kakak laki-lakinya sangat bahagia menyambut kelahirannya dalam keluarga kami,” katanya.

Dalam lanjutan unggahannya, bintang The Sisterhood of the Traveling Pants itu mengaku, akan mengganti pesta baby shower yang sempat tertunda dengan penggalangan dana. Bekerjasama dengan Yes We Can World Foundation, sang aktris akan memberikan bantuan untuk ibu dan anak yang berada di kawasan perbatasan.

Tujuannya, agar anak-anak tetap dapat belajar, bermain, dan sehat di tengah pandemi Corona. “Jadi kalau kalian ingin memberikan kado untuk Lucia, tolong berdonasi saja ke @yeswecanwf menggunakan namanya. Atau, kalian bisa berdonasi hari ini untuk ibu yang kalian cintai!” ungkapnya.

Selain America Ferrera, sang suami Ryan Piers Williams juga membagikan foto serupa lewat akun Instagram pribadinya. Dia bahkan menyebut, putrinya tersebut sebagai ‘makhluk kecil yang sangat istimewa.*

