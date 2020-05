SEOUL - Dua anjing peliharaan aktor Korea, Kim Min Kyo menyerang seorang perempuan berusia 80 tahun. Allkpop melaporkan, dua anjing berbobot 20 kilogram itu menggigit lengan dan paha perempuan tersebut.

Saksi mata mengatakan, kedua anjing milik sang aktor melompati pagar rumah korban tanpa leash (tali kekang) dan muzzle (penutup mulut). Saat ini kondisi korban dikabarkan lebih stabil dan sudah dipindahkan dari Unit Gawat Darurat ke kamar biasa.

Hingga berita ini diturunkan, aktor Because This Is My First Life tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Untuk meredam kritik warganet, dia memutuskan untuk menggembok akun Instagram miliknya.

Ini bukanlah insiden pertama yang terjadi di dunia hiburan Korea. Pada 30 September 2017, anjing peliharaan Choi Siwon juga menggigit tetangganya yang juga pemilik restoran mewah Hanilkwan hingga tewas.

Baca juga: Pit Bull Henry Golding Serang Anjing Lain, Pemilik: Dia Tak Menyesal

Meski insiden itu sempat heboh dan membuat personel Super Junior tersebut menuai kecaman, namun keluarga korban memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus tersebut. Mereka juga dikabarkan tak menuntut ganti rugi materiil atas kematian korban.

“Memang kematian saudara perempuanku itu sangat tragis. Tapi keluarga memutuskan untuk tidak merusak hidup anak muda ini,” ujar perwakilan keluarga korban kala itu.*

Baca juga: Penampilan Menggoda Desainer Vera Wang di Usia 70 Tahun

(SIS)