JAKARTA - Marcella Zalianty turut berduka atas kepergian aktor senior Adi Kurdi. Di akun Instagram miliknya, Marcella Zalianty mengunggah foto kenangan terakhir bersama pemeran Abah dalam sinetron Keluarga Cemara itu.

Foto tersebut terjadi ketika satu acara di Parfi 56. Terlihat foto aktor muda bersama dengan aktor senior lainnya.

Baca Juga:

Istri Kenang Semangat Adi Kurdi Lakoni Akting Dalam Kondisi Buta

Istri Sempat Tak Tahu Adi Kurdi Idap Tumor Otak

Dalam unggahan itu, Marcella Zalianty juga turut mendoakan Adi Kurdi.

"Kenangan terakhir bersama beliau di sekretariat @parfi56. Duka dan doa kami untuk Abah kami semua. Selamat jalan Bapak Adi Kurdi, rest in peace and Love always," tulis Marcella Zalianty.

Seperti diketahui, Adi Kurdi meninggal pada Jumat 8 Mei 2020 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta karena tumor otak. Sabtu 9 Mei, Adi Kurdi dimakamkan di Bengkel Teater Rendra.

(aln)