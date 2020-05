SEOUL - Gold Medalist menanggapi pemberitaan yang mengatakan artisnya, Seo Ye Ji harus dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan di lokasi syuting drama Psycho But It’s Okay. Agensi itu memastikan, sang aktris dalam kondisi baik saat ini.

“Benar Seo Ye Ji masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena dia mengalami sejumlah luka ringan. Tapi tak ada masalah besar dalam kesehatannya. Setelah keluar dari IGD, dia kembali menjalani syuting,” ungkap Gold Medalist dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (7/5/2020).

Agensi itu sekaligus membantah pemberitaan OSEN yang mengatakan insiden itu membuat ritual keberuntungan yang seharusnya dijalani tim produksi Psycho But It’s Okay pada 6 Mei silam dibatalkan. Kepada My Daily, perwakilan Gold Medalist juga memastikan bahwa insiden itu tak akan memengaruhi jadwal produksi drama tersebut.

Drama Psycho But It’s Okay berkisah tentang Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) petugas medis di bangsal psikiatris yang terkenal karena ketampanan dan kecerdasannya. Tak hanya itu, dia juga memiliki empati tinggi, sabar, dan sangat responsif.

Meski begitu, kehidupan tidak mudah bagi Moon Kang Tae. Dia harus menanggung kakak laki-lakinya yang mengidap autisme di tengah keterbatasan finansialnya. Dia kemudian bertemu dengan Go Moon Young, seorang penulis buku anak yang mengidap gangguan kepribadian anti-sosial (ASPD).

tvN dijadwalkan mulai menayangkan Psycho But It’s Okay pada Juni mendatang.*

