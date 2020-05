SEOUL - Setelah menyelesaikan penayangan drama The Game: Towards Zero pada Maret silam, idol sekaligus aktor Ok Taecyeon menerima tawaran untuk bermain dalam proyek layar kaca baru. Menariknya, dia memilih genre sejarah kali ini.

Hal itu pertama kali dikonfirmasi oleh DongA.com, pada Kamis (7/5/2020). Dalam artikelnya situs itu menuliskan, “Ok Taecyeon akan bermain dalam drama sejarah perdananya berjudul Hansan.”

Drama yang akan digarap sutradara Kim Han Min tersebut berkisah tentang pertempuran angkatan laut Jepang dan Korea di Pulau Hansan pada 1592. Taecyeon akan berperan sebagai Im Joon Young, salah satu prajurit angkatan laut Korea.

Meski Taecyeon telah membintangi beberapa genre drama, namun Hansan akan menjadi proyek perdananya dalam genre sejarah. Selain personel 2PM itu, drama tersebut juga akan diperankan oleh Park Hae Il, Byun Yo Han, dan Kim Sung Kyu.

Syuting drama Hansan, menurut Soompi, akan dimulai pada semester II-2020. Sejauh ini, belum ada informasi terkait stasiun TV mana yang akan menayang drama tersebut dan kapan ia akan memulai debutnya.*

