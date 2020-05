JAKARTA - Ibnu Jamil merayakan ulang tahunnya di tengah pandemi corona dan keharusan untuk PSBB. Namun ada sesuatu yang istimewa di ulang tahunnya kali ini.

Alih-alih merayakan ulang tahunnya bersama teman dan tiup lilin kue, justru Ibnu Jamil malah meniup api kompor.

Meskipun begitu, Ibnu Jamil tetap mensyukuri ulang tahunnya kali ini.

"Birthday in quarantine and you're not invited Jon !!! Dilarang ngucapin!!!!! Cukup doain aja!!! #jamilosjourney #coconutree," tulis Ibnu Jamil dalam Instagram miliknya.

Netizen pun ramai-ramai memberikan tanggapan postingan Ibnu Jamil tersebut. Tak hanya netizen, beberapa artis tanah air juga turut berkomentar dan mengucapkan selamat.

"Hbd bro barakallah selalu," beber Audy Item.

"Yaudah ga ngucapin," kata Marshanda.

"Panjang umur!sakses bahagia lahir bathin jon! @ibnujamilo," jelas Chicco Jerikho.

