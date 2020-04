JAKARTA - Deddy Corbuzier geram dengan pihak yang mengambil kontennya untuk kepentingan pribadi. Pencurian konten ini, kerap merugikan dirinya.

Terbaru, konten Youtube Deddy Corbuzier untuk mempromosikan produk tertentu. Ia pun langsung bereaksi dan menyanggah konten yang disalahgunakan tersebut.

"Belakangan ini beredar video saya di channel Fi*** INDONESIA. ntuk klarifikasi saja.. SAYA TIDAK TERHUBUNG SAMA SEKALI DENGAN PIHAK TERKAIT. ini hanya pencurian konten untuk Promo mereka," jelas Deddy Corbuzier.

Satu hal yang membuatnya tertawa adalah, pencurian konten tersebut dilakukan dengan aplikasi edit video gratis. Deddy dengan podcast berkualitas pun memastikan tak menggunakan aplikasi itu.

"And NO I don't use Fi***. Dan gak PAKE KINEMASTER," jelas Deddy Corbuzier.

