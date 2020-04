SEOUL - Jo In Sung menyapa penggemarnya usai menjalani operasi lutut. Lewat sebuah unggahan yang diposting lewat Instagram aktor Kim Ki Bang, Jo In Sung menyapa publik.

Aktor It's Okay, It's Love tersebut tampil di hadapan publik untuk mengikuti Because of You Challenge. Ia ditantang oleh pegolf Korea Selatan, Park In Bi.

"Halo, ini Jo In Sung. Karena atlet golf profesional Park In Bi, aku bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan (Because of You Challenge) yang bagus ini," kata Jo In Sung dalam unggahan Kim Ki Bang, seperti dilansir Allkpop, Rabu (29/4/2020).

Because of You Challenge merupakan tantangan yang diberikan satu orang kepada orang lain, untuk memberikan pesan kepada tenaga medis yang bertarung melawan COVID-19. Tak hanya masyarakat biasa, para selebriti dan public figure ikut meramaikan tantangan ini.

"Aku merasa tenang berkat tim medis yang melindungi orang-orang di garis terdepan melawan COVID-19. Terima kasih banyak," sambung Jo In Sung.

Jo In Sung menjalani operasi lutut kecil pada awal April 2020. IOK Company selaku agensi Jo In Sung membantah jika operasi dilakukan karena Jo In Sung cedera di lokasi syuting.

"Itu karena kegiatan sehari-hari Jo In Sung. Dia disarankan untuk melakukan perawatan, termasuk operasi kecil. Itu bukan karena cedera saat syuting filmnya," jelas agensi pada 2 April.

