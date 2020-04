SEOUL - The World of the Married terus memikat pecinta drama Korea di setiap episodenya. Rating episode terbaru yang tayang pada 25 April 2020 bahkan menyentuh angka 22,91 persen.

Mengutip Soompi, Minggu (26/4/2020), rating episode terbaru The World of the Married hanya kalah tipis dari raihan SKY Castle. Sebagai catatan, drama 2019 tersebut saat ini menjadi series dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea Selatan dengan angka 23,78 persen.

Dengan The World of the Married yang masih menyisakan beberapa episode, drama JTBC itu diyakini akan bisa melampaui catatan rekor SKY Castle. Perbedaan rating yang kurang dari 1 persen dan konflik dalam drama yang makin intens dipercaya akan dengan mudah membawa The World of the Married mematahkan rekor pendahulunya.

Sementara itu, untuk rating drama lain di slot yang sama, The King: Eternal Monarch hanya meraih 8 dan 9,7 persen. Sedangkan Once Again masih terus melaju dengan rating 21,6 dan 25,5 persen.

Drama baru Lee Bo Young dan Yoo Ji Tae, When My Love Blooms memulai episode pertama mereka dengan apik. Serial tvN tersebut debut dengan rating rata-rata 5,4 persen.

