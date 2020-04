SEOUL - Kim Yo Han mendapatkan kesempatan menambah ilmu di industri hiburan Korea dengan menjadi bagian dari variety show baru, Battle of the Musician. Acara ini akan tayang mulai 25 April 2020 di KBS.

Sebagai member termuda yang masuk dalam generasi milenial, Kim Yo Han mengakui adanya perbedaan generasi dengan rekan-rekannya di Battle of the Musician. Bintang School 2020 itu sempat tak bisa mengikuti pembicaraan para seniornya karena perbedaan generasi di antara mereka.

"Ketika pertama kali bertemu dengan member lain, mereka bicara tentang Chakra dan senior-senior lain. Ketika mereka bicara soal ini, aku hanya bengong," tutur Kim Yo Han seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (25/4/2020).

"Aku satu-satunya yang tak ikut menyanyikan lagu-lagu itu. Tapi sekarang aku tak merasakan generation gap itu. Itu hanya hari pertama," lanjutnya.

Lewat Battle of the Musician, Kim Yo Han berkesempatan untuk bertemu dengan musisi-musisi senior Korea Selatan. Jebolan Produce X 101 ini menceritakan pengalamannya bertemu dengan Song Ga In dan Song Chang Shik, dua musisi legendaris Negeri Ginseng.

"Aku sudah sering bertemu Song Ga In di TV dan aku juga menyapanya di acara musik," cerita Kim Yo Han.

"Tapi Song Chang Shik berbeda. Dia debut saat ibuku baru lahir. Canggung sekali awalnya, tapi aku menonton video-video lawasnya dan sadar bahwa dia adalah seseorang yang luar biasa, yang taat pada peraturan yang dibuatnya sendiri bertahun-tahun lalu," pungkasnya.

