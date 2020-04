JAKARTA - Roy Maher Geurts, calon suami Cita Citata pertama kali menjalani ibadah puasa pada Ramadhan kali ini setelah memutuskan mualaf. Dalam akun Instagram miliknya, Roy pun mengucapkan selamat puasa kepada followers-nya.

"Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Roy Maher Geurts," tulis Roy di akun Instagram miliknya.

Baca Juga:

Cita Citata Bersyukur Kekasihnya Resmi Menjadi Mualaf

Dalam unggahan tersebut, Roy juga memaknai bulan suci Ramadhan. Bagi calon suami Cita Citata ini, Ramadhan adalah sebuah pengabdian kepada Sang Khalik dengan imbalan yang tak terduga.

"Ramadan is gifted to you for: Devotion, purification and gaining rewards in multiples (Ramadhan diberikan kepada Anda untuk: Pengabdian, pemurnian, dan mendapatkan banyak imbalan)," jelas Roy.

Seperti diketahui, Roy memutuskan mualaf pada Jumat 17 April 2020.

(aln)